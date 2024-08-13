ЕС объявил о помощи в борьбе с лесными пожарами в Греции и Албании

Европейская комиссия объявила, что мобилизует чрезвычайную помощь Греции и Албании, которые активировали Механизм гражданской защиты ЕС в ответ на сильные лесные пожары.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

Координационный центр Комиссии по реагированию на чрезвычайные ситуации (ERCC) немедленно мобилизовал воздушные и наземные противопожарные ресурсы из нескольких европейских стран, которые являются частью Механизма гражданской защиты, чтобы помочь Греции.

Эта поддержка включает два пожарных самолета из Италии, вертолет из Франции и вертолет, предоставленный Сербией.

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Он сообщил, что в дополнение к этому разворачиваются наземные пожарные команды из Чехии, Франции, Италии, Сербии и Румынии, отметив, что румынские, мальтийские и молдавские пожарные, которые уже находятся в Греции, были среди тех, кто первыми отреагировал на пожары в Греции.

Поддержка Албании включает в себя один многоцелевой военный самолет из Румынии, который может перевозить шесть тонн воды. Самолет будет развернут 14 августа.

Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией и готова оказать дальнейшую помощь в случае необходимости.

Как сообщалось, в афинском международном аэропорту "Элефтериос Венизелос" во вторник, 13 августа, также приземлились два пожарных самолета и вертолет, направленные Турцией для помощи в борьбе с пожарами.

Как известно, на севере и северо-востоке от Афин третий день тушат масштабные лесные пожары, которые называют худшими в этом сезоне.

Известно о по меньшей мере одном погибшем.

Пожар начался в воскресенье у озера Марафон, примерно в 35 км к северо-востоку от Афин, перекинулся через гору Пендели и достиг северного пригорода столицы. Огонь сжег несколько домов и предприятий в пригородах столицы и в общинах, расположенных вблизи озера, и привел к ряду эвакуаций.