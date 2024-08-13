У Греції третій день гасять масштабну лісову пожежу біля Афін, щонайменше один загиблий

У Греції продовжують гасити масштабну лісову пожежу поблизу столиці, в результаті якої загинула щонайменше одна людина і було проведено низку евакуацій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Незабаром після опівночі пожежна служба повідомила, що пожежники знайшли тіло в згорілій будівлі в передмісті Врілісія.

Пожежа почалася в неділю біля озера Марафон, приблизно в 35 км на північний схід від Афін, перекинулася через гору Пенделі і досягла північного передмістя столиці. Вогонь спалив кілька будинків і підприємств у передмістях столиці і в громадах, розташованих поблизу озера.

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фото Reuters

Греція була приведена в стан підвищеної готовності, але пізно ввечері в понеділок послаблення вітру дало надію, і офіційні особи повідомили про прогрес у боротьбі з масивною, швидко поширюваною пожежею, яка породила полум'я заввишки понад 25 метрів.

Речник пожежної служби полковник Васіліос Ватракогіанніс сказав, що пожежники більше не ведуть боротьбу на одному фронті, але мають "багато активних локальних вогнищ", в основному навколо Марафону і Пенделі.

Грецькі пожежники отримали підтримку з інших країн вже у вівторок, після того, як Афіни звернулися по міжнародну допомогу, активувавши європейський механізм взаємного цивільного захисту.

Влада повідомила, що щонайменше 18 людей постраждали в основному через вдихання диму, коли полум'я перекинулося на віддалені райони передмістя. Національна обсерваторія Греції повідомила в понеділок пізно ввечері, що супутникові знімки показують, що пожежа охопила близько 10 тисяч гектарів.

У вівторок вранці мешканцям містечка Еритрос у муніципалітеті Неа Макрі було надіслано попередження про евакуацію.

Пожежа біля Еритроса відновилася приблизно о 5 ранку у вівторок. Мешканцям було наказано евакуюватися в напрямку порту Рафіна.

Загалом 702 пожежники з 27 наземними командами і 199 автомобілями у супроводі волонтерів, трьох літаків і дев'яти гелікоптерів борються з вогнем.

Міністерство цивільного захисту оголосило попередження про високу пожежну небезпеку на вівторок в Аттиці, Віотії та Евбеї.

Сотні лісових пожеж спалахнули по всій Греції цього літа, яка зафіксувала найспекотніші червень і липень після найтеплішої зими.

Як і в інших країнах Середземномор'я, вчені пов'язують їхнє поширення зі все більш спекотною і сухою погодою, спричиненою глобальною зміною клімату.