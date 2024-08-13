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Трамп хоче відсудити в Мін’юсту США та ФБР $115 млн у справі про секретні документи

Новини — Вівторок, 13 серпня 2024, 18:45 — Олег Павлюк

Колишній президент США Дональд Трамп планує подати позов проти Міністерства юстиції та Федерального бюро розслідувань за "зловмисне політичне переслідування" у справі про неналежне зберігання секретних документів у його резиденції у Флориді.

Про це першим повідомив телеканал Fox News, пізніше копію повідомлення адвоката Трампа отримали й інші американські ЗМІ, зокрема NBC News, пише "Європейська правда".

У повідомленні адвокат експрезидента США, колишній юрист Білого дому Деніел Епштайн звинувачує керівництво Мін'юсту та спецпрокурора Джека Сміта у "зловмисному політичному переслідуванні, спрямованому на те, щоб вплинути на результат виборів і не допустити переобрання Трампа".

Стверджується, що санкціонований судом обшук агентами ФБР резиденції Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді у серпні 2022 року був незаконним, оскільки експрезидент начебто був готовий передати документи слідству в разі потреби.

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Дії Мін’юсту також називають незаконними з огляду на те, що призначена Трампом окружна суддя Флориди Ейлін Кеннон нещодавно постановила закрити справу – після рішення Верховного суду США, який переглянув юридичні межі президентського імунітету.

З огляду на це Трамп хоче відсудити у федеральних відомств 100 мільйонів доларів компенсації та ще 15 мільйонів доларів відшкодувань юридичних витрат у справі.

Нагадаємо, справа стосується неналежного зберігання експрезидентом США секретних документів у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.

Найтяжчі з цих пунктів, пов’язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі.

Міністерство юстиції США минулого місяця заявило, що подасть апеляцію на рішення Ейлін Кеннон, яка постановила закрити справу.

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Трамп США
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