Трамп хочет отсудить у Минюста США и ФБР $115 млн по делу о секретных документах

Бывший президент США Дональд Трамп планирует подать иск против Министерства юстиции и Федерального бюро расследований за "злонамеренное политическое преследование" по делу о ненадлежащем хранении секретных документов в его резиденции во Флориде.

Об этом первым сообщил телеканал Fox News, позже копию сообщения адвоката Трампа получили и другие американские СМИ, в частности NBC News, пишет "Европейская правда".

В сообщении адвокат экс-президента США, бывший юрист Белого дома Дэниел Эпштайн обвиняет руководство Минюста и спецпрокурора Джека Смита в "злонамеренном политическом преследовании, направленном на то, чтобы повлиять на исход выборов и не допустить переизбрания Трампа".

Утверждается, что санкционированный судом обыск агентами ФБР резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в августе 2022 года был незаконным, поскольку экс-президент якобы был готов передать документы следствию в случае необходимости.

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Действия Минюста также называют незаконными ввиду того, что назначенная Трампом окружная судья Флориды Эйлин Кэннон недавно постановила закрыть дело – после решения Верховного суда США, который пересмотрел юридические границы президентского иммунитета.

Учитывая это Трамп хочет отсудить у федеральных ведомств 100 миллионов долларов компенсации и еще 15 миллионов долларов возмещений юридических расходов по делу.

Напомним, дело касается ненадлежащего хранения экс-президентом США секретных документов в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Трампу в целом выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, заговоре с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.

Самые тяжкие из этих пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

Министерство юстиции США в прошлом месяце заявило, что подаст апелляцию на решение Эйлин Кэннон, которая постановила закрыть дело.