Bloomberg: Україна до останнього не ділилась із Заходом деталями операції на Курщині

Україна готувала напад на прикордонні території Росії на тлі перебування в глухій обороні на фронті та до останнього не повідомляла партнерам на Заході деталей операції.

Про це з посиланням на співрозмовників на Заході пише агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами посадовця однієї з країн Заходу, який говорив із Bloomberg на умовах анонімності, Україна розглядала кілька варіантів нападу, який би заскочив Росію зненацька.

Анонімний представник західної розвідки зазначив, що українське керівництво не ділилося конкретною інформацією про операцію на Курщині "до тих пір, поки вона не була в повному розпалі".

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Наразі на Заході утримуються від конкретних оцінок операції ЗСУ, але вважають малоймовірним, що українські війська зможуть утримати російську територію, пише Bloomberg.

Водночас представник НАТО, знайомий із розвідданими, каже, що ця операція має важливе значення для того, аби показати, що Київ здатен кинути виклик Кремлю.

Напередодні президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вперше підтвердили проведення ЗСУ наступальної операції в Курській області Росії.

На засіданні Ставки Сирський повідомив, що під контролем ЗСУ перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території РФ.

У Пентагоні раніше говорили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США та що не занепокоєні можливим посиленням напруженості з боку Росії.