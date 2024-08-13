Bloomberg: Украина до последнего не делилась с Западом деталями операции на Курщине

Украина готовила нападение на приграничные территории России на фоне пребывания в глухой обороне на фронте и до последнего не сообщала партнерам на Западе деталей операции.

Об этом со ссылкой на собеседников на Западе пишет агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам чиновника одной из стран Запада, который говорил с Bloomberg на условиях анонимности, Украина рассматривала несколько вариантов нападения, которое бы застало Россию врасплох.

Анонимный представитель западной разведки отметил, что украинское руководство не делилось конкретной информацией об операции на Курщине "до тех пор, пока она не была в полном разгаре".

Реклама:

Сейчас на Западе воздерживаются от конкретных оценок операции ВСУ, но считают маловероятным, что украинские войска смогут удержать российскую территорию, пишет Bloomberg.

В то же время представитель НАТО, знакомый с разведданными, говорит, что эта операция имеет важное значение для того, чтобы показать, что Киев способен бросить вызов Кремлю.

Накануне президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский впервые подтвердили проведение ВСУ наступательной операции в Курской области России.

Во вторник Сырский доложил, что под контролем Украины находятся 74 населенных пункта Курской области.

В Пентагоне ранее говорили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США и что не обеспокоены возможным усилением напряженности со стороны России.