Кулеба розповів Боррелю про дії ЗСУ на Курщині

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у вівторок, 13 серпня, провів телефонну розмову з високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у X (Twitter).

За словами голови МЗС, у розмові з Боррелем він зосередився на кроках, "спрямованих на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь".

"Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області", – додав міністр без подробиць.

