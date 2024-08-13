Туск про Курськ: Дії України – це оборонні дії
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що операція України в Курській області Росії є здійсненням її міжнародно визнаного права на самооборону.
Про це він заявив на пресконференції у вівторок, 13 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.
Коментуючи українську атаку в Курській області, Туск підкреслив, що "дії України є оборонними діями".
"Те, що роблять російські війська і російська авіація на українській території, має ознаки геноциду, нелюдських злочинів. І Україна має повне право вести війну таким чином, щоб максимально ефективно паралізувати Росію в її агресивних намірах", – додав він.
Прем’єр Польщі додав, що влада перебуває в постійному контакті з українською стороною, "але, звичайно, не йдеться про консультації, які полягають у тому, щоб хтось у Києві узгоджував зі мною, в який день, куди хто буде рухатися".
"Ми підтримуємо Україну у війні, яка є оборонною", – підкреслив Туск.
Напередодні президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вперше підтвердили проведення ЗСУ наступальної операції в Курській області Росії.
У вівторок Сирський доповів, що під контролем України перебувають 74 населені пункти Курщини.
За даними ЗМІ, Україна до останнього не повідомляла партнерам на Заході деталей операції.