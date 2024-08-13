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Туск про Курськ: Дії України – це оборонні дії

Новини — Вівторок, 13 серпня 2024, 20:15 — Олег Павлюк

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що операція України в Курській області Росії є здійсненням її міжнародно визнаного права на самооборону.

Про це він заявив на пресконференції у вівторок, 13 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

Коментуючи українську атаку в Курській області, Туск підкреслив, що "дії України є оборонними діями".

"Те, що роблять російські війська і російська авіація на українській території, має ознаки геноциду, нелюдських злочинів. І Україна має повне право вести війну таким чином, щоб максимально ефективно паралізувати Росію в її агресивних намірах", – додав він.

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Прем’єр Польщі додав, що влада перебуває в постійному контакті з українською стороною, "але, звичайно, не йдеться про консультації, які полягають у тому, щоб хтось у Києві узгоджував зі мною, в який день, куди хто буде рухатися".

"Ми підтримуємо Україну у війні, яка є оборонною", – підкреслив Туск.

Напередодні президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вперше підтвердили проведення ЗСУ наступальної операції в Курській області Росії.

У вівторок Сирський доповів, що під контролем України перебувають 74 населені пункти Курщини.

За даними ЗМІ, Україна до останнього не повідомляла партнерам на Заході деталей операції.

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Туск Війна з РФ
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