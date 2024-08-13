Укр Рус Eng

Туск о Курске: Действия Украины – это оборонительные действия

Новости — Вторник, 13 августа 2024, 20:15 — Олег Павлюк

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что операция Украины в Курской области России является осуществлением ее международно признанного права на самооборону.

Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, 13 августа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

Комментируя украинскую атаку в Курской области, Туск подчеркнул, что "действия Украины являются оборонительными действиями".

"То, что делают российские войска и российская авиация на украинской территории, имеет признаки геноцида, бесчеловечных преступлений. И Украина имеет полное право вести войну таким образом, чтобы максимально эффективно парализовать Россию в ее агрессивных намерениях", – добавил он.

Реклама:

Премьер Польши добавил, что власти находятся в постоянном контакте с украинской стороной, "но, конечно, речь не идет о консультациях, которые заключаются в том, чтобы кто-то в Киеве согласовывал со мной, в какой день, куда кто будет двигаться".

"Мы поддерживаем Украину в войне, которая является оборонительной", – подчеркнул Туск.

Накануне президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский впервые подтвердили проведение ВСУ наступательной операции в Курской области России.

Во вторник Сырский доложил, что под контролем Украины находятся 74 населенных пункта Курской области.

По данным СМИ, Украина до последнего не сообщала партнерам на Западе деталей операции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Туск Война с РФ
Реклама: