Швейцарія веде розслідування проти поплічників росолігарха Керімова

Генеральна прокуратура Швейцарії здійснює розслідування стосовно чотирьох людей, пов'язаних із підсанкційним російським олігархом Сулейманом Керімовим, за підозрою в порушенні санкцій.

Про це стало відомо газеті Le Temps від Державного секретаріату з економічних питань Швейцарії (SECO), пише "Європейська правда".

Відомство підтвердило, що з листопада 2023 року ініціювало розслідування стосовно Керімова, в межах якого відбулись обшуки в кантонах Люцерн, Цуг і Нідвальден.

Додатково були заморожені активи вартістю 1,3 мільярда євро, а чотирьом людям повідомили про підозру в порушенні законодавства про експортні заборони та відмивання грошей.

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У SECO зазначили, що нікого з підозрюваних не заарештували.

Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії відповідає за розслідування, пов’язані з порушенням санкцій, але в окремих випадках може звертатись до Генеральної прокуратури – як це сталось у випадку Керімова.

Сулейман Керімов – російський сенатор, який має тісні зв’язки з режимом Путіна та главою Чечні Рамзаном Кадировим. Його статки російський Forbes оцінює в 10,4 мільярда доларів.

З 2018 року Керімов перебуває під санкціями США, Євросоюз запровадив санкції проти нього після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Станом на липень, нагадаємо, Швейцарія розпочала розслідування понад 50 випадків можливого порушення санкцій проти Росії та вже знайшла порушення у 15 з них.