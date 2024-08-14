Швейцария ведет расследование против приспешников росолигарха Керимова

Генеральная прокуратура Швейцарии проводит расследование в отношении четырех человек, связанных с подсанкционным российским олигархом Сулейманом Керимовым, по подозрению в нарушении санкций.

Об этом стало известно газете Le Temps от Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), пишет "Европейская правда".

Ведомство подтвердило, что с ноября 2023 года инициировало расследование в отношении Керимова, в рамках которого состоялись обыски в кантонах Люцерн, Цуг и Нидвальден.

Дополнительно были заморожены активы стоимостью 1,3 млрд евро, а четырем людям сообщили о подозрении в нарушении законодательства об экспортных запретах и отмывании денег.

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В SECO отметили, что никого из подозреваемых не арестовали.

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии отвечает за расследования, связанные с нарушением санкций, но в отдельных случаях может обращаться в Генеральную прокуратуру – как это произошло в случае Керимова.

Сулейман Керимов – российский сенатор, который имеет тесные связи с режимом Путина и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Его состояние российский Forbes оценивает в 10,4 млрд долларов.

С 2018 года Керимов находится под санкциями США, Евросоюз ввел санкции против него после полномасштабного российского вторжения в Украину.

По состоянию на июль, напомним, Швейцария начала расследование более 50 случаев возможного нарушения санкций против России и уже нашла нарушения в 15 из них.