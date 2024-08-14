У Бундестазі вважають Росію причетною до інцидентів на військових базах ФРН

Депутати Бундестагу Маркус Фабер та Костянтин фон Ноц вважають, що інциденти на двох військових базах у Німеччині можуть бути пов’язані з диверсійною операцією Росії.

Їхні слова наводить Welt, повідомляє "Європейська правда".

Представник Вільної демократичної партії та голова комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер вважає, що за актами саботажу в казармах у місті Кельн стоїть Росія.

"Через часову близькість інцидентів у двох казармах можна припустити, що ворожий суб'єкт хоче продемонструвати свої диверсійні можливості тут, у нас. Суб’єкт, який зараз найбільше в цьому зацікавлений, – це Путін", – пояснив він.

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Схожу думку висловив Костянтин фон Ноц із Партії зелених, голова комітету парламентського контролю Бундестагу.

"Звичайно, є підозра, що це може бути російська диверсійна операція", – сказав він, додавши, що це "конкретна робоча гіпотеза".

"Ніхто не повинен сумніватися в тому, що щось подібне можливо, і що Росія також має достатню скрупульозність, щоб здійснювати такі дії", – вважає фон Ноц.

Раніше у середу опечатали військові казарми біля Кельна через підозру, що диверсанти могли забруднити там водопровідну воду.

Згодом стало відомо, що військово-повітряна база НАТО в німецькому місті Гайленкірхен була закрита через підозру диверсії. Пізніше поліція Кельна заявила, що інцидент на військовій авіабазі розглядається як незаконне проникнення.