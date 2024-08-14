В Бундестаге считают Россию причастной к инцидентам на военных базах ФРГ

Депутаты Бундестага Маркус Фабер и Константин фон Ноц считают, что инциденты на двух военных базах в Германии могут быть связаны с диверсионной операцией России.

Их слова приводит Welt, сообщает "Европейская правда".

Представитель Свободной демократической партии и председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер считает, что за актами саботажа в казармах в городе Кельн стоит Россия.

"Из-за временной близости инцидентов в двух казармах можно предположить, что враждебный субъект хочет продемонстрировать свои диверсионные возможности здесь, у нас. Субъект, который сейчас больше всего в этом заинтересован, – это Путин", – пояснил он.

Реклама:

Похожее мнение высказал Константин фон Ноц из Партии зеленых, председатель комитета парламентского контроля Бундестага.

"Конечно, есть подозрение, что это может быть российская диверсионная операция", – сказал он, добавив, что это „конкретная рабочая гипотеза".

"Никто не должен сомневаться в том, что нечто подобное возможно, и что Россия также имеет достаточную скрупулезность, чтобы осуществлять такие действия", – считает фон Ноц.

Ранее в среду опечатали военные казармы возле Кельна из-за подозрения, что диверсанты могли загрязнить там водопроводную воду.

Впоследствии стало известно, что военно-воздушная база НАТО в немецком городе Гайленкирхен была закрыта из-за подозрения диверсии. Позже полиция Кельна заявила, что инцидент на военной авиабазе рассматривается как незаконное проникновение.