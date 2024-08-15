Хакери РФ намагались викрасти у експосла США в Україні пароль електронної пошти 

Хакери, пов'язані з Кремлем, атакували колишнього американського посла в Україні Стівена Пайфера, щоб отримати його особистий пароль.

Про це, як повідомило агентство Bloomberg, заявили дослідники з питань безпеки – групи Access Now і Citizen Lab при університеті Торонто, пише "Європейська правда".

Починаючи з лютого, зловмисники намагалися викрасти паролі колишніх урядовців і науковців у США, а також відомих російських опозиційних діячів у вигнанні та медіа-організацій. Про це свідчать доповіді, опубліковані в середу Access Now і Citizen Lab.

В одному випадку хакери намагалися обдурити Стівена Пайфера, який працював послом США в Україні з 1998 по 2000 рік, і змусити його передати свій пароль.

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Хакери видавали себе за іншого колишнього посла США, якого знав Пайфер, щоб завоювати його довіру і змусити ввести свої облікові дані на шкідливому сайті. Не повідомляють, чи вдалося зловмисникам проникнути в електронну скриньку Пайфера.

Дослідники дійшли висновку, що зловмисники є частиною групи, відомої як Cold River, проаналізувавши шкідливі файли, які хакери надсилали жертвам.

Західні уряди та компанії з кібербезпеки раніше пов'язували Cold River з ФСБ. У грудні уряди США та Великої Британії звинуватили групу Cold River у причетності до широкого спектру кібершпигунських кампаній.

Нагадаємо, у липні Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти керівників хакерського угруповання "Відроджена кіберармія Росії", які намагались атакувати американську критичну інфраструктуру.

У травні США покарали лідера російської групи кіберзловмисників LockBit, причетних до атак на американські компанії.