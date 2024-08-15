Хакеры РФ пытались похитить у экс-посла США в Украине пароль электронной почты

Хакеры, связанные с Кремлем, атаковали бывшего американского посла в Украине Стивена Пайфера, чтобы получить его личный пароль.

Об этом, как сообщило агентство Bloomberg, заявили исследователи по вопросам безопасности – группы Access Now и Citizen Lab при университете Торонто, пишет "Европейская правда".

Начиная с февраля, злоумышленники пытались похитить пароли бывших чиновников и ученых в США, а также известных российских оппозиционных деятелей в изгнании и медиа-организаций. Об этом свидетельствуют доклады, опубликованные в среду Access Now и Citizen Lab.

В одном случае хакеры пытались обмануть Стивена Пайфера, который работал послом США в Украине с 1998 по 2000 год, и заставить его передать свой пароль.

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Хакеры выдавали себя за другого бывшего посла США, которого знал Пайфер, чтобы завоевать его доверие и заставить ввести свои учетные данные на вредоносном сайте. Не сообщается, удалось ли злоумышленникам проникнуть в электронный ящик Пайфера.

Исследователи пришли к выводу, что злоумышленники являются частью группы, известной как Cold River, проанализировав вредоносные файлы, которые хакеры присылали жертвам.

Западные правительства и компании по кибербезопасности ранее связывали Cold River с ФСБ. В декабре правительства США и Великобритании обвинили группу Cold River в причастности к широкому спектру кибершпионских кампаний.

Напомним, в июле Министерство финансов США объявило о санкциях против руководителей хакерской группировки "Возрожденная киберармия России", которые пытались атаковать американскую критическую инфраструктуру.

В мае США наказали и лидера российской группы киберзлоумышленников LockBit, причастных к атакам на американские компании.