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У Польщі в аварії з автобусом постраждали 8 осіб

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Новини — Четвер, 15 серпня 2024, 09:49 — Іванна Костіна

На південному заході Польщі автобус з понад 60 людьми на борту зіткнувся мікроавтобусом дорожньої служби.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN24.

Зіткнення між рейсовим автобусом і патрульним автобусом сталося о 5.36 на автобані А4 між розв'язками Крапковіце і Кендзежин-Козьле (Опольське воєводство).

 
фото поліції Крапковіце

"Рейсовий автобус сполученням Жешув-Дрезден врізався в автобус дорожньої служби. На місці події працює поліція, вісім карет швидкої допомоги та пожежна бригада. Також приземлився гелікоптер Повітряно-рятувальної служби", – повідомив пресофіцер поліції Домінік Вільчек.

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В автобусі разом з водіями і стюардесою їхало 64 людини, шестеро з яких отримали поранення. В результаті зіткнення автобус перекинувся на бік.

За даними ЗМІ, в автобусі подорожували польські туристи.

За словами бригадного генерала Луціана Любашки, пресофіцера Крапковіцького районного управління державної пожежної служби, найсерйозніші травми отримали двоє людей, які перебували в мікроавтобусі.

Загалом вісім осіб отримали поранення і були доставлені до лікарні.

Одна смуга руху в напрямку Вроцлава в результаті аварії була тимчасово заблокована.

Минулого тижня у столиці Туреччини Анкарі пасажирський автобус врізався в опору мосту, внаслідок чого, за попередніми даними, дев'ять осіб загинули і ще 26 отримали поранення.

А у ДТП з мікроавтобусом у Польщі під кордоном з Німеччиною постраждали 9 українціву тому числі діти. 

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Польща інциденти
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