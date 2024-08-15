В Польше в аварии с автобусом пострадали 8 человек

На юго-западе Польши автобус с более 60 людьми на борту столкнулся с микроавтобусом дорожной службы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN24.

Столкновение между рейсовым автобусом и патрульным автобусом произошло в 5.36 на автобане А4 между развязками Крапковице и Кендзежин-Козьле (Опольское воеводство).

фото полиции Крапковице

"Рейсовый автобус сообщением Жешув-Дрезден врезался в автобус дорожной службы. На месте происшествия работает полиция, восемь карет скорой помощи и пожарная бригада. Также приземлился вертолет Воздушно-спасательной службы", – сообщил пресс-офицер полиции Доминик Вильчек.

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В автобусе вместе с водителями и стюардессой ехали 64 человека, шестеро из которых получили ранения. В результате столкновения автобус перевернулся на бок.

По данным СМИ, в автобусе ехали польские туристы.

По словам бригадного генерала Луциана Любашки, пресс-офицера Крапковицкого районного управления государственной пожарной службы, самые серьезные травмы получили два человека, которые находились в микроавтобусе.

В целом восемь человек получили ранения и были доставлены в больницу.

Одна полоса движения в направлении Вроцлава в результате аварии была временно заблокирована.

На прошлой неделе в столице Турции Анкаре пассажирский автобус врезался в опору моста, в результате чего, по предварительным данным, девять человек погибли и еще 26 получили ранения.

А в ДТП с микроавтобусом в Польше под границей с Германией пострадали 9 украинцев, в том числе дети.