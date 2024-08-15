Заступник Шольца не виключив, що позмагається за посаду канцлера

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що не виключає можливість поборотись за посаду глави німецького уряду на наступних парламентських виборах у 2025 році.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чи готовий Габек балотуватися на посаду канцлера як кандидат від Партії зелених, він заявив: "Я хотів би взяти на себе таку відповідальність".

Роберта Габека вже давно розглядають як ймовірного кандидата в канцлери від "Зелених" на федеральних парламентських виборах у 2025 році.

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Його кандидатура стала набагато більш вірогідною в липні – після того, як його однопартійка, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про відсутність амбіцій стати канцлеркою.

Водночас голова Мінекономіки Німеччини визнав, що шанси для перемоги "Зелених" на виборах будуть складними, порівнявши партію з футбольним клубом, який відвойовує перемогу з рахунком 4:0.

"Партія зелених" зазнала суттєвої поразки на виборах до Європарламенту в червні, а з часу останніх федеральних виборів у 2021 році її рейтинги стабільно падають.

Найпопулярнішою опозиційною партією Німеччини нині є Християнсько-демократичний союз, чий кандидат потенційно має найвищі шанси стати наступним канцлером у 2025 році.