Голова МЗС Німеччини заявила, що не претендує на посаду канцлера

Міністерка закордонних справ Німеччини і співлідерка партії "Зелені" Анналена Бербок заявила, що наразі не розглядає можливість балотування в канцлери після спроби на загальних виборах у 2021 році.

Це вона сказала в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

Бербок зазначила, що в порівнянні з попередніми виборами "світ зараз зовсім відмінний" та з огляду на загарбницьку війну Росії та "напружену ситуацію на Близькому Сході" потребує "більше дипломатії".

"Відповідно, в ці кризові часи я вважаю, що для мене політична відповідальність як міністра закордонних справ означає не пов’язування своєї кандидатури з посадою канцлера. А натомість – подальше використання всієї своєї енергії як голови МЗС для своєї ролі зі зміцнення довіри та співпраці", – прокоментувала вона.

Реклама:

Голова МЗС Німеччини, однак, додала, що під час виборів робитиме все для підтримки власної партії.

Анналена Бербок була кандидаткою на посаду канцлера від "Зелених" на загальних виборах 2021 року – співлідер політсили, нинішній міністр економіки Роберт Габек, поступився своєю кандидатурою та її користь.

На тодішніх виборах партія отримала 14,8% голосів. Нині її рейтинг коливається в межах 12%.

Усі три партії в коаліції Шольца – соціал-демократи, "Зелені" та "вільні демократи" – показали не найкращі результати на євровиборах, що відображає розчарування виборців урядом.

Найпопулярнішою опозиційною партією Німеччини нині є Християнсько-демократичний союз, чий кандидат потенційно має найвищі шанси стати наступним канцлером у 2025 році.