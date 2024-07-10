Голова МЗС Німеччини заявила, що не претендує на посаду канцлера
Міністерка закордонних справ Німеччини і співлідерка партії "Зелені" Анналена Бербок заявила, що наразі не розглядає можливість балотування в канцлери після спроби на загальних виборах у 2021 році.
Це вона сказала в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".
Бербок зазначила, що в порівнянні з попередніми виборами "світ зараз зовсім відмінний" та з огляду на загарбницьку війну Росії та "напружену ситуацію на Близькому Сході" потребує "більше дипломатії".
"Відповідно, в ці кризові часи я вважаю, що для мене політична відповідальність як міністра закордонних справ означає не пов’язування своєї кандидатури з посадою канцлера. А натомість – подальше використання всієї своєї енергії як голови МЗС для своєї ролі зі зміцнення довіри та співпраці", – прокоментувала вона.
Голова МЗС Німеччини, однак, додала, що під час виборів робитиме все для підтримки власної партії.
Анналена Бербок була кандидаткою на посаду канцлера від "Зелених" на загальних виборах 2021 року – співлідер політсили, нинішній міністр економіки Роберт Габек, поступився своєю кандидатурою та її користь.
На тодішніх виборах партія отримала 14,8% голосів. Нині її рейтинг коливається в межах 12%.
Усі три партії в коаліції Шольца – соціал-демократи, "Зелені" та "вільні демократи" – показали не найкращі результати на євровиборах, що відображає розчарування виборців урядом.
Найпопулярнішою опозиційною партією Німеччини нині є Християнсько-демократичний союз, чий кандидат потенційно має найвищі шанси стати наступним канцлером у 2025 році.