Заместитель Шольца не исключил, что поборется за пост канцлера

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что не исключает возможность побороться за пост главы немецкого правительства на следующих парламентских выборах в 2025 году.

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, готов ли он баллотироваться на пост канцлера как кандидат от Партии зеленых, Хабек заявил: "Я хотел бы взять на себя такую ответственность".

Роберта Хабека уже давно рассматривают как вероятного кандидата в канцлеры от "Зеленых" на федеральных парламентских выборах в 2025 году.

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Его кандидатура стала гораздо более вероятной в июле – после того как его однопартийка, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила об отсутствии амбиций стать канцлером.

В то же время глава Минэкономики Германии признал, что шансы для победы "Зеленых" на выборах будут сложными, сравнив партию с футбольным клубом, который отвоевывает победу со счетом 4:0.

Партия зеленых потерпела существенное поражение на выборах в Европарламент в июне, а со времени последних федеральных выборов в 2021 году ее рейтинги стабильно падают.

Самой популярной оппозиционной партией Германии сейчас является Христианско-демократический союз, чей кандидат потенциально имеет самые высокие шансы стать следующим канцлером в 2025 году.