Німецька міністерка розкритикувала плани видобутку газу в Північному морі

Міністерка навколишнього середовища Німеччини Штеффі Лемке розкритикувала суперечливі плани видобутку газу поблизу острова Боркум в Північному морі, посилаючись на проблеми із захистом морського середовища.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Лемке наводить dpa.

Міністерка зазначила, що Північне море вже і так інтенсивно використовується, і будь-який додатковий промисловий об'єкт у морі становить ризик для морських тварин і рослин.

Видобуток газу справедливо підлягає суворим морським і природоохоронним нормам, і якщо він буде здійснюватися поблизу Боркума, то захист Ватового моря повинен мати пріоритет, сказала Лемке.

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Вона назвала Ватове море коштовністю, заявивши, що неприпустимо, щоб ця цінна екосистема була пошкоджена.

Коментарі Лемке з'явилися після того, як Управління гірничодобувної промисловості, енергетики та геології (LBEG) в північно-західній німецькій землі Нижня Саксонія заявило в середу, що надало голландській енергетичній компанії ONE-Dyas дозвіл на буріння під морським дном терміном на 18 років.

Буріння планується продовжити з Нідерландів під морським дном на німецьку територію, впритул до національного парку Ватове море.

Однак для видобутку газу все ще необхідна додаткова угода між Німеччиною та Нідерландами.

Згідно з угодою, буріння і видобуток будуть припинені, якщо Німеччина більше не потребуватиме природного газу як джерела енергії.

ONE-Dyas планує розпочати видобуток на родовищі поблизу Боркума і голландського острова Схермоннікуг пізніше цього року. Компанія планує бурити на глибинах від 1,5 до 3,5 кілометрів.

Очікуваний обсяг видобутку природного газу для всього проєкту становить від 4,5 млрд кубометрів до 13 млрд кубометрів.

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