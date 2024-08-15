Немецкий министр раскритиковала планы добычи газа в Северном море
Министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке раскритиковала противоречивые планы добычи газа вблизи острова Боркум в Северном море, ссылаясь на проблемы с защитой морской среды.
Как сообщает "Европейская правда", заявление Лемке приводит dpa.
Министр отметила, что Северное море уже и так интенсивно используется, и любой дополнительный промышленный объект в море представляет риск для морских животных и растений.
Добыча газа справедливо подлежит строгим морским и природоохранным нормам, и если она будет осуществляться вблизи Боркума, то защита Ватового моря должна иметь приоритет, сказала Лемке.
Она назвала Ватовое море драгоценностью, заявив, что недопустимо, чтобы эта ценная экосистема была повреждена.
Комментарии Лемке появились после того, как Управление горнодобывающей промышленности, энергетики и геологии (LBEG) в северо-западной немецкой земле Нижняя Саксония заявило в среду, что предоставило голландской энергетической компании ONE-Dyas разрешение на бурение под морским дном сроком на 18 лет.
Бурение планируется продолжить из Нидерландов под морским дном на немецкую территорию, вплотную к национальному парку Ватовое море.
Однако для добычи газа все еще необходимо дополнительное соглашение между Германией и Нидерландами.
Согласно договору, бурение и добыча будут прекращены, если Германия больше не будет нуждаться в природном газе в качестве источника энергии.
ONE-Dyas планирует начать добычу на месторождении вблизи Боркума и голландского острова Схермонникуг позже в этом году. Компания планирует бурить на глубинах от 1,5 до 3,5 километров.
Ожидаемый объем добычи природного газа для всего проекта составляет от 4,5 млрд кубометров до 13 млрд кубометров.
Напомним, в прошлом месяце Сербия возобновила лицензию компании Rio Tinto на разработку крупнейшего в Европе литиевого рудника. Это произошло через два года после того, как предыдущее правительство остановило процесс из-за беспокойства экологических групп.
Это решение вызвало общенациональные протесты в городах по всей Сербии.
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