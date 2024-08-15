Немецкий министр раскритиковала планы добычи газа в Северном море

Министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке раскритиковала противоречивые планы добычи газа вблизи острова Боркум в Северном море, ссылаясь на проблемы с защитой морской среды.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Лемке приводит dpa.

Министр отметила, что Северное море уже и так интенсивно используется, и любой дополнительный промышленный объект в море представляет риск для морских животных и растений.

Добыча газа справедливо подлежит строгим морским и природоохранным нормам, и если она будет осуществляться вблизи Боркума, то защита Ватового моря должна иметь приоритет, сказала Лемке.

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Она назвала Ватовое море драгоценностью, заявив, что недопустимо, чтобы эта ценная экосистема была повреждена.

Комментарии Лемке появились после того, как Управление горнодобывающей промышленности, энергетики и геологии (LBEG) в северо-западной немецкой земле Нижняя Саксония заявило в среду, что предоставило голландской энергетической компании ONE-Dyas разрешение на бурение под морским дном сроком на 18 лет.

Бурение планируется продолжить из Нидерландов под морским дном на немецкую территорию, вплотную к национальному парку Ватовое море.

Однако для добычи газа все еще необходимо дополнительное соглашение между Германией и Нидерландами.

Согласно договору, бурение и добыча будут прекращены, если Германия больше не будет нуждаться в природном газе в качестве источника энергии.

ONE-Dyas планирует начать добычу на месторождении вблизи Боркума и голландского острова Схермонникуг позже в этом году. Компания планирует бурить на глубинах от 1,5 до 3,5 километров.

Ожидаемый объем добычи природного газа для всего проекта составляет от 4,5 млрд кубометров до 13 млрд кубометров.

Напомним, в прошлом месяце Сербия возобновила лицензию компании Rio Tinto на разработку крупнейшего в Европе литиевого рудника. Это произошло через два года после того, как предыдущее правительство остановило процесс из-за беспокойства экологических групп.

Это решение вызвало общенациональные протесты в городах по всей Сербии.

Подробнее о последних событиях в Сербии читайте в статье Сербия восстала против соглашения с ЕС: что стоит за масштабными экологическими протестами в Белграде.