Секретная служба США перевела часть сотрудников охраны Байдена к Трампу

Секретная служба США различными способами усилила безопасность бывшего президента Дональда Трампа после покушения на него в прошлом месяце, в том числе предоставив ему часть команды охраны президента Джо Байдена.

Об этом сообщили в четверг изданию The New York Times несколько человек, знакомых с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Перевод членов команды охраны президента к кандидату в президенты является необычным, сказал представитель Секретной службы на условиях анонимности.

Но повышенная угроза насилия против Трампа в сочетании с недавним сокращением графика поездок Байдена сделали этот шаг и необходимым, и возможным, добавил собеседник.

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Секретная служба также приобрела баллистическое стекло, которое предназначено для отражения пуль, чтобы обеспечить усиленную защиту Трампа на предстоящих митингах предвыборной кампании на открытом воздухе.

Секретная служба находится под давлением с 13 июля, когда вооруженный мужчина смог беспрепятственно открыть огонь в сторону Трампа на митинге под открытым небом в Пенсильвании. В результате выстрел задел ухо Трампа, также погиб один зритель и двое других получили серьезные ранения.

Секретная служба взяла на себя ответственность за пробелы в системе безопасности, которые сделали стрельбу возможной. Ее директор Кимберли Читл ушла в отставку.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.