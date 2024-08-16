Глава Пентагону обговорив з міністром оборони Ізраїлю загрози з боку Ірану та "Хезболли"

Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом, під час якої йшлося про поточну ситуацію на Близькому Сході.

Про це Остін написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Очільник американського оборонного відомства поінформував, що зателефонував своєму ізраїльському колезі, щоб обговорити ризик ескалації з боку Ірану, ліванської "Хезболли" і підтримуваних Іраном терористичних угруповань на Близькому Сході.

"Я підтвердив, що Сполучені Штати продовжують стежити за плануванням нападів з боку Ірану та його поплічників, і що США добре підготовлені в регіоні для захисту Ізраїлю і захисту американського контингенту та об'єктів", – зазначив Остін.

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Міністри також обговорили прогрес у забезпеченні припинення вогню в Газі і звільнення всіх заручників, яких утримують бойовики ХАМАС.

Нагадаємо, занепокоєння повномасштабною регіональною війною на Близькому Сході зросли після нещодавніх цілеспрямованих вбивств ватажків палестинського ісламістського угрупування ХАМАС та ліванської "Хезболли".

У зв’язку з цим Іран і "Хезболла" оголосили, що завдадуть масованих ударів у відповідь по Ізраїлю. Ізраїльські збройні сили вже кілька днів перебувають у стані підвищеної бойової готовності.

Президент США Джо Байден заявив, що угода про припинення вогню в Газі може змусити Іран утриматися від атаки на Ізраїль.