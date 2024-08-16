Глава Пентагона обсудил с министром обороны Израиля угрозы со стороны Ирана и "Хезболлы"

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом, во время которого речь шла о текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом Остин написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Глава американского оборонного ведомства сообщил, что позвонил своему израильскому коллеге, чтобы обсудить риск эскалации со стороны Ирана, ливанской "Хезболлы" и поддерживаемых Ираном террористических группировок на Ближнем Востоке.

"Я подтвердил, что Соединенные Штаты продолжают следить за планированием нападений со стороны Ирана и его приспешников, и что США хорошо подготовлены в регионе для защиты Израиля и защиты американского контингента и объектов", – отметил Остин.

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Министры также обсудили прогресс в обеспечении прекращения огня в Газе и освобождение всех заложников, которых удерживают боевики ХАМАС.

Напомним, беспокойство полномасштабной региональной войной на Ближнем Востоке выросли после недавних целенаправленных убийств главарей палестинской исламистской группировки ХАМАС и ливанской "Хезболлы".

В связи с этим Иран и "Хезболла" объявили, что нанесут массированные ответные удары по Израилю. Израильские вооруженные силы уже несколько дней находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Президент США Джо Байден заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе может заставить Иран воздержаться от атаки на Израиль.