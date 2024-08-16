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Поліція в Румунії затримала озброєних українців, що зайшли через кордон

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Новини — П'ятниця, 16 серпня 2024, 19:36 — Олег Павлюк

Поліція румунського повіту Сату-Маре, що біля кордону з Угорщиною та Україною, в п’ятницю, 16 серпня, розгорнула пошукову операцію через українських громадян, які нібито проникли через кордон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання PresaSM.

Спершу, як повідомила Прикордонна поліція Румунії, близько 13:30 на територію країни проникли троє людей – нібито учасники групи, яка напала на український прикордонний патруль.

Пізніше прикордонники з України повідомили про інцидент із незаконним перетином кордону румунських колег.

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Стверджується, що зловмисники мали при собі бойову зброю та гранати. За інформацією PresaSM, зброю вони могли забрати в українських прикордонників.

Поліція Сату-Маре задіяла пошукові патрулі й гелікоптер для пошуку втікачів. Кілька груп вирушили в район сіл Тарна-Маре і Халмеу, вулиці біля кордону були перекриті поліцейськими.

За інформацією PresaSM, усього на територію Румунії проникли двоє громадян України, а не троє, як повідомлялось раніше, їх вдалось затримати. Один із них показав правоохоронцям місце біля кордону, де полишив зброю.

Про те, чому українці напали на прикордонний патруль і втекли до Румунії, наразі не відомо. Але вони нібито попросили "політичного притулку" в румунської влади.

У травні повідомлялось, що близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон із Румунією на півночі цієї країни, щоб уникнути мобілізації після початку повномасштабного російського вторгнення.

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