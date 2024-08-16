Нідерланди не змінять підтримку України на тлі спекуляцій у ЗМІ про "Північні потоки"

Уряд Нідерландів не бачить підстав змінювати підтримку України після того, як в останні дні ЗМІ опублікували нові подробиці диверсії на російських газогонах "Північні потоки" про начебто причетність українських громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Прем’єр Нідерландів Дік Схооф, міністр закордонних справ Каспар Вельдкамп та міністр оборони Рубен Брекельманс відмовились коментувати повідомлення ЗМІ про "Північні потоки", закликавши дочекатись результатів німецького розслідування.

Водночас Схооф заявив, що підтримка України на цьому тлі не зменшиться. "Безпека Нідерландів та Європи виграє від підтримки України", – наголосив він.

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Голова нідерландського МЗС говорив про "політичну, військову, фінансову і моральну" підтримку Києва в боротьбі з Росією.

14 серпня декілька німецьких ЗМІ, зокрема ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, повідомили, що ще на початку червня генеральний прокурор Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підриві – українського інструктора з дайвінгу Володимира.

Однак німецький Spiegel повідомив, що українець, якого Німеччина збиралась арештувати у Польщі за участь у підриві газопроводу "Північний потік", покинув польську територію, оскільки, ймовірно, був попереджений про арешт.

У четвер, 15 серпня, газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про нові деталі у справі читайте у статті: Володимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream.