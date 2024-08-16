Нидерланды не изменят поддержку Украины на фоне спекуляций в СМИ о "Северных потоках"

Правительство Нидерландов не видит оснований менять поддержку Украины после того, как в последние дни СМИ опубликовали новые подробности диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" о якобы причастности украинских граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Премьер Нидерландов Дик Схооф, министр иностранных дел Каспар Вельдкамп и министр обороны Рубен Брекельманс отказались комментировать сообщения СМИ о "Северных потоках", призвав дождаться результатов немецкого расследования.

В то же время Схооф заявил, что поддержка Украины на этом фоне не уменьшится. "Безопасность Нидерландов и Европы выигрывает от поддержки Украины", – подчеркнул он.

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Глава нидерландского МИД говорил о "политической, военной, финансовой и моральной" поддержке Киева в борьбе с Россией.

14 августа несколько немецких СМИ, в частности ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, сообщили, что еще в начале июня генеральный прокурор Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве - украинского инструктора по дайвингу Владимира.

Однако немецкий Spiegel сообщил, что украинец, которого Германия собиралась арестовать в Польше за участие в подрыве газопровода "Северный поток", покинул польскую территорию, поскольку, вероятно, был предупрежден об аресте.

В четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

О новых деталях в деле читайте в статье: Владимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream.