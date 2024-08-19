Чому країни "Глобального Півдня" захищають російські активи від конфіскації

Термін "Глобальний Південь" (Global South) з’явився під час холодної війни, але, мабуть, лише після початку російської агресії проти України він став настільки вживаним на міжнародному рівні.

За увагу і прихильність цього блоку країн Азії, Африки та Латинської Америки борються і Україна, і Росія.

Про те, чому ці країни зайняли проросійську позицію і що може в цій ситуації вдіяти Україна читайте в статті Івана Городиського і Софії Косаревич з Центру Дністрянського Образи "Півдня" б'ють по Україні: як незахідні країни протидіють конфіскації активів Росії. Далі – стислий її виклад.

Росія розглядає Глобальний Південь як вікно можливостей в умовах санкцій. Активність російських проксі в Сахелі, розширення БРІКС та нарощування товарообігу з Китаєм, Індією тощо, навіть у збиток собі, є лише частиною дій Кремля на цьому напрямку.

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І, зворотно, вона очікує від цих країн можливостей для обходу санкцій та політичної підтримки агресії проти України, в тому числі – щодо питань відшкодування збитків і конфіскації активів РФ.

Тема зобов’язання Росії виплатити компенсацію за збитки, заподіяні агресією проти України, є дуже чутливою для цих країн.

Чи не найбільшим каменем спотикання стала Резолюція Генеральної асамблеї ООН ES/11-5 "Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України" від 14 листопада 2022 року.

Важливу для України резолюцію підтримали лише 94 країни. І лише 44 з них – з Глобального Півдня.

Мабуть, найбільш промовистою стала заява, яку озвучив президент Кенії Вільям Руто на швейцарському Саміті миру в червні цього року:

Проте окрім заяв і політичних демаршів, представники Глобального Півдня діють і закулісно в питанні конфіскації активів ЦБ РФ. І дуже часто діють саме в інтересах Росії.

На початку цього року Європейський Союз та "Група семи" (G7) активно працювали над рішеннями щодо використання активів РФ в інтересах України.

Проте в той самий період з’явилися сигнали, що країни Глобального Півдня, серед яких називали Китай, Індонезію та Саудівську Аравію, непублічно звернулися до ЄС із проханням протистояти тиску та не конфісковувати ці активи.

Згодом з’явилися і окремі деталі, які демонстрували, що представники Глобального Півдня не обмежувалися лише проханнями, а й тиснули на ЄС. Наприклад, Bloomberg писав, що Саудівська Аравія приватно натякнула представникам ЄС, що продасть європейські боргові зобов'язання, якщо G7 вирішить конфіскувати активи ЦБ РФ.

А ще РФ використовує юрисдикції Глобального Півдня для гібридної протидії ідеї конфіскації активів в інтересах України. Зокрема, в ПАР суд заблокував активи місцевого представництва Google через невиконання ним рішення московського суду про відновлення православного телеканалу "СПАС" на YouTube.

І відсутність пункту щодо репарацій на Саміті миру свідчить, що це питання усе ж є дуже дражливим, і крім симпатій до Росії на те є низка інших причин.

Серед них – "історичні травми". Ідея використання російських активів також навряд чи отримає схвалення серед представників Глобального Півдня ще й через те, що низка його країн раніше стикалися з подібними заходами.

Отже, Росія має однозначну перевагу в боротьбі за прихильність Глобального Півдня, і в питанні репарацій Україні в тому числі.

Проте це не означає, що ці країни беззастережно віддані РФ – вони насамперед захищають власні інтереси. І тому, якщо їм довести, що та чи інша форма підтримки України, у тому числі конфіскація російських активів, не зашкодить їм чи буде відповідати спільним інтересам, є шанс заручитися їхньою підтримкою.

Докладніше – в матеріалі Івана Городиського і Софії Косаревич з Центру Дністрянського Образи "Півдня" б'ють по Україні: як незахідні країни протидіють конфіскації активів Росії.