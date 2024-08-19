Почему страны "Глобального Юга" защищают российские активы от конфискации

Термин "Глобальный Юг" (Global South) появился во время холодной войны, но, пожалуй, только после начала российской агрессии против Украины он стал настолько употребительным на международном уровне.

За внимание и приверженность этого блока стран Азии, Африки и Латинской Америки борются и Украина, и Россия.

О том, почему эти страны заняли пророссийскую позицию и что может в этой ситуации сделать Украина, читайте в статье Ивана Городиского и Софии Косаревич из Центра Днистрянского Обиды "юга" бьют по Украине: как незападные страны противодействуют конфискации активов России. Далее – краткое ее изложение.

Россия рассматривает Глобальный Юг как окно возможностей в условиях санкций. Активность российских прокси в Сахеле, расширение БРИКС и наращивание товарооборота с Китаем, Индией и т.д., даже в ущерб себе, является лишь частью действий Кремля на этом направлении.

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И, наоборот, она ожидает от этих стран возможностей для обхода санкций и политической поддержки агрессии против Украины, в том числе – по вопросам возмещения убытков и конфискации активов РФ.

Тема обязательства России выплатить компенсацию за ущерб, причиненный агрессией против Украины, является очень чувствительной для этих стран.

Едва ли не самым большим камнем преткновения стала Резолюция Генеральной ассамблеи ООН ES/11-5 "Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины" от 14 ноября 2022 года.

Важную для Украины резолюцию поддержали лишь 94 страны. И только 44 из них – с Глобального Юга.

Пожалуй, наиболее красноречивым стало заявление, которое озвучил президент Кении Уильям Руто на швейцарском Саммите мира в июне этого года.

Однако кроме заявлений и политических демаршей, представители Глобального Юга действуют и закулисно в вопросе конфискации активов ЦБ РФ. И очень часто действуют именно в интересах России.

В начале этого года Европейский Союз и "Группа семи" (G7) активно работали над решениями по использованию активов РФ в интересах Украины.

Однако в тот же период появились сигналы, что страны Глобального Юга, среди которых называли Китай, Индонезию и Саудовскую Аравию, непублично обратились к ЕС с просьбой противостоять давлению и не конфисковывать эти активы.

Впоследствии появились и отдельные детали, которые демонстрировали, что представители Глобального Юга не ограничивались только просьбами, но и давили на ЕС. Например, Bloomberg писал, что Саудовская Аравия частным образом намекнула представителям ЕС, что продаст европейские долговые обязательства, если G7 решит конфисковать активы ЦБ РФ.

А еще РФ использует юрисдикции Глобального Юга для гибридного противодействия идее конфискации активов в интересах Украины. В частности, в ЮАР суд заблокировал активы местного представительства Google из-за невыполнения им решения московского суда о восстановлении православного телеканала "СПАС" на YouTube.

И отсутствие пункта о репарациях на Саммите мира свидетельствует, что этот вопрос все же является очень раздражающим, и кроме симпатий к России на то есть ряд других причин.

Среди них – "исторические травмы". Идея использования российских активов также вряд ли получит одобрение среди представителей Глобального Юга еще и потому, что ряд его стран ранее сталкивались с подобными мерами.

В общем, Россия имеет однозначное преимущество в борьбе за благосклонность Глобального Юга, и в вопросе репараций Украине в том числе.

Однако это не означает, что эти страны безоговорочно преданы РФ – они прежде всего защищают собственные интересы. И поэтому, если им доказать, что та или иная форма поддержки Украины, в том числе конфискация российских активов, не повредит им или будет отвечать общим интересам, есть шанс заручиться их поддержкой.

Подробнее – в материале Ивана Городиского и Софии Косаревич из Центра Днистрянского Обиды "юга" бьют по Украине: как незападные страны противодействуют конфискации активов России.