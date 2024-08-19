На португальской Мадейре частично справились с пожаром, продолжающимся шестой день

Масштабный лесной пожар, который бушует на португальском острове Мадейра в течение более пяти дней, по состоянию на понедельник, 19 августа, частично удалось взять под контроль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Пожар начался в минувшую среду в районе муниципалитета Рибейра-Брава на западе Мадейры, а затем под воздействием ветра и высокой температуры распространился на соседние муниципалитеты Камара-де-Лобос и Понта-ду-Соль.

По данным властей острова, огонь уничтожил по меньшей мере 5000 гектаров деревьев и растительности.

Реклама:

На тушение пожара отправили 200 пожарных, включая почти 80 пожарных с материковой Португалии, но дело осложнено тем, что пламя распространяется в труднодоступной холмистой местности.

По состоянию на понедельник, по словам главы правительства Мадейры Мигеля Альбукерке, удалось взять под контроль два из трех фронтов пожара. Он подчеркнул, что погибших и разрушений жилья и инфраструктуры не произошло.

По словам мэра Понта-ду-Соль Селии Пессегейро, третий фронт пожара все еще горит, но ни одному дому не угрожает опасность.

Накануне почти 4 тысячи жителей на западе Турции эвакуировали из-за масштабных лесных пожаров, которые охватили регион.