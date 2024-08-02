Влада Британії закрила платформу з "російською" назвою, що стояла за глобальним шахрайством

Британська влада закрила онлайн-платформу, яка дозволяла злочинцям здійснювати шахрайські телефонні дзвінки з метою викрадення грошей у сотень тисяч людей по всьому світу.

Про це повідомило Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA), передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Платформа під назвою "Russian Coms", яка не мала жодного зв'язку з російською державою, дозволяла злочинцям видавати себе за законних абонентів, таких як банки або фірми, що видають кредитні картки, з метою обману жертв телефоном, заявили представники NCA на брифінгу для ЗМІ.

Платформа сприяла здійсненню 1,3 мільйона дзвінків на британські телефонні номери в період з 2021 по 2024 рік і завдала фінансових збитків на десятки мільйонів фунтів стерлінгів, причому тільки у Великій Британії жертвами шахрайства стали 170 тисяч осіб. Офіційні особи не надали оцінок щодо кількості жертв у всьому світі.

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У березні та квітні влада заарештувала трьох осіб з Ньюхема, східного Лондона, і відпустила їх під заставу. Двоє з них, як вважають, допомагали створювати і розвивати комп'ютерні мережі, повідомили представники NCA.

Типова схема шахрайства полягає в тому, що клієнту телефонують від імені представника його банку і радять переказати гроші на інший рахунок через виявлення шахрайських дій.

Зараз шахрайство становить 40% усіх злочинів проти фізичних осіб в Англії та Уельсі, причому понад 80% з них здійснюються за допомогою технологій.

"Злочинці все частіше використовують технології для здійснення шахрайства та інших злочинів у промислових масштабах, завдаючи реальної шкоди жертвам у Великій Британії та в усьому світі", – заявив Адріан Серл, директор Національного центру боротьби з економічною злочинністю NCA.

За останні роки британська влада викрила подібні платформи, включаючи iSpoof і LabHost, підкресливши, що кіберзлочинців часто вдається впіймати несподівано.

Russian Coms продавався як телефонний або вебзастосунок і приймав оплату за допомогою криптовалюти. Скріншот, наданий NCA, рекламував щомісячну послугу за 350 фунтів стерлінгів ($446), яка пропонувала такі можливості, як 5 000 хвилин зашифрованих дзвінків з будь-якої точки світу та цілодобову підтримку клієнтів.

Додаткові функції включали "утримання музики" та послуги зі зміни голосу.

Нагадаємо, напередодні у Євросоюзі набув чинності закон про штучний інтелект, який називають першим подібним регуляторним документом у світі.

У липні 2024 року регуляторні органи США, Євросоюзу та Великої Британії підписали спільну заяву щодо забезпечення ефективної конкуренції у сфері штучного інтелекту (ШІ), в якій викладено принципи захисту споживачів.