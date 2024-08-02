Власти Британии закрыли платформу с "русским" названием, стоявшую за глобальным мошенничеством

Британские власти закрыли онлайн-платформу, которая позволяла преступникам совершать мошеннические телефонные звонки с целью похищения денег у сотен тысяч людей по всему миру.

Об этом сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Платформа под названием "Russian Coms", которая не имела никакой связи с российским государством, позволяла преступникам выдавать себя за законных абонентов, таких как банки или фирмы, выдающие кредитные карты, с целью обмана жертв по телефону, заявили представители NCA на брифинге для СМИ.

Платформа способствовала совершению 1,3 миллиона звонков на британские телефонные номера в период с 2021 по 2024 год и нанесла финансовый ущерб на десятки миллионов фунтов стерлингов, причем только в Великобритании жертвами мошенничества стали 170 тысяч человек. Официальные лица не предоставили оценок по количеству жертв во всем мире.

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В марте и апреле власти арестовали трех человек из Ньюхэма, восточного Лондона, и отпустили их под залог. Двое из них, как полагают, помогали создавать и развивать компьютерные сети, сообщили представители NCA.

Типичная схема мошенничества заключается в том, что клиенту звонят от имени представителя его банка и советуют перевести деньги на другой счет из-за обнаружения мошеннических действий.

Сейчас мошенничество составляет 40% всех преступлений против физических лиц в Англии и Уэльсе, причем более 80% из них совершаются с помощью технологий.

"Преступники все чаще используют технологии для совершения мошенничества и других преступлений в промышленных масштабах, нанося реальный ущерб жертвам в Великобритании и во всем мире", – заявил Адриан Серл, директор Национального центра борьбы с экономической преступностью NCA.

За последние годы британские власти разоблачили подобные платформы, включая iSpoof и LabHost, подчеркнув, что киберпреступников часто удается поймать неожиданно.

Russian Coms продавался как телефонное или веб-приложение и принимал оплату с помощью криптовалюты. Скриншот, предоставленный NCA, рекламировал ежемесячную услугу за 350 фунтов стерлингов ($446), которая предлагала такие возможности, как 5 000 минут зашифрованных звонков из любой точки мира и круглосуточную поддержку клиентов.

Дополнительные функции включали в себя "удержание музыки" и услуги по изменению голоса.

Напомним, накануне в Евросоюзе вступил в силу закон об искусственном интеллекте, который называют первым подобным регуляторным документом в мире.

В июле 2024 года регуляторные органы США, Евросоюза и Великобритании подписали совместное заявление по обеспечению эффективной конкуренции в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в котором изложены принципы защиты потребителей.