СМИ назвали самого вероятного кандидата в вице-президенты Камалы Харрис

Наиболее вероятной кандидатурой Демократической партии США в вице-президенты является губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, хотя Камала Харрис еще не сделала окончательного выбора.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнал Axios от источников в Белом доме, кампании Харрис и Демократической партии.

По словам собеседников Axios, 51-летний Шапиро является наиболее логичным и ожидаемым выбором Харрис как кандидата в вице-президенты США от Демпартии.

Среди прочего, Пенсильвания дает на выборах президента 19 голосов выборщиков – это наибольшее количество голосов от так называемого ключевого штата, который не поддерживает традиционно Демократическую или Республиканскую партию.

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Джош Шапиро, 2022 год Фото: Wikimedia Commons

Также стало известно об отмене Шапиро серии мероприятий по сбору средств, что может указывать на его подготовку к другой роли в кампании демократов, а на Уолл-стрит ожидают, что Камала Харрис выберет кандидатом в вице-президенты действующего губернатора.

В команде вице-президента США, которую еще должны официально выдвинуть кандидатом на выборах, призвали журналистов не делать поспешных выводов. Но собеседники Axios считают, что у нее нет лучшего выбора, кроме Джоша Шапиро.

СМИ ранее писали, что Камала Харрис на следующей неделе проведет предвыборные мероприятия в некоторых ключевых штатах и уже тогда определится со своим кандидатом в вице-президенты.

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