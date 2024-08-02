Трамп: Байден "не старий" для президентства, але "поганий"

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп несподівано заперечив власну ж критику похилого віку Джо Байдена, сказавши, що той "не надто старий" для президентської посади.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Newsweek.

Під час 90-хвилинної промови на мітингу в місті Гаррісбург, що у штаті Пенсильванія, Трамп згадав про звіт спеціального прокурора Роберта Гура, який розслідував неналежне поводження Байдена із секретними документами.

У звіті Гур написав, що Байден – це "співчутливий, доброзичливий, літній чоловік з поганою пам'яттю".

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"Спеціальний прокурор… оцінив його як психічно некомпетентного, з поганою пам'яттю, але милого старого, Він не старий. Знаєте, 81 рік – це не старість. У мене є друзі, яким 95… Берні Маркусу, засновнику Home Depot (мережа будівельних магазинів. – Ред.), 95 років, і він усе ще бадьорий", – сказав Трамп.

А втім, пізніше він заявив, що Байден "не такий", і назвав його "поганим 81-річним старим", який "руйнує нашу країну".

Нападки на поважний вік і розумові здібності Байдена протягом усієї його президентської кампанії були однією з ключових тез 78-річного Дональда Трампа, передусім – після невдалих для демократа дебатів наприкінці червня.

Водночас нині кандидаткою в президенти США від демократів має стати 59-річна віцепрезидентка Камала Гарріс, яка сама використовує тему віку для критики Трампа.