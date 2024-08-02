Трамп: Байден "не стар" для президентства, но "плох"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неожиданно опроверг собственную же критику преклонного возраста Джо Байдена, сказав, что тот "не слишком стар" для президентской должности.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsweek.

Во время 90-минутной речи на митинге в городе Харрисбург, что в штате Пенсильвания, Трамп вспомнил об отчете специального прокурора Роберта Гура, который расследовал ненадлежащее обращение Байдена с секретными документами.

В отчете Гур написал, что Байден – это "сострадательный, дружелюбный, пожилой человек с плохой памятью".

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"Специальный прокурор... оценил его как психически некомпетентного, с плохой памятью, но милого старика, он не старый. Знаете, 81 год – это не старость. У меня есть друзья, которым 95... Берни Маркусу, основателю Home Depot (сеть строительных магазинов. – Ред.), 95 лет, и он все еще бодр", – сказал Трамп.

Впрочем, позже он заявил, что Байден "не такой", и назвал его "плохим 81-летним стариком", который "разрушает нашу страну".

Нападки на почтенный возраст и умственные способности Байдена на протяжении всей его президентской кампании были одним из ключевых тезисов 78-летнего Дональда Трампа, прежде всего – после неудачных для демократа дебатов в конце июня.

В то же время сейчас кандидатом в президенты США от демократов должна стать 59-летняя вице-президент Камала Харрис, которая сама использует тему возраста для критики Трампа.