Як можлива перемога Трампа впливає на плани Китаю щодо України

В ситуації, коли офіційні заяви китайського уряду мають дуже мало конкретики і часто містять лише ідеологічні штампи, важливим джерелом для дослідження політики Пекіна є роботи провідних китайських науковців.

Саме тому варто звернути увагу на свіжу статтю професора Шанхайського університету іноземних мов Хуан Цзіна (黄靖), який досліджував наслідки для Китаю повторного обрання президентом США Дональда Трампа.

Про те, які висновки зі статті Цзіна може взяти на озброєння Україна, читайте в колонці запрошеного наукового співробітника Тайванського інституту досліджень національної оборони та безпеки Юрія Пойти та стажерки New Geopolitics Research Network Тетяни Іщик Залежність від Трампа: чому Китай не зацікавлений у завершенні війни в Україні. Далі – стислий її виклад.

Як вважають автори колонки, ключова теза роботи цього китайського професра полягає в тому, що можлива угода між США та Росією щодо України, яку прагне досягнути Дональд Трамп, може привести до покращення американо-російських відносин, та врешті-решт, створить передумови для формування альянсу США і Росії проти Китаю.

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"Тож, оскільки це може принести Китаю серйозні ризики, врегулювання війни може бути ризиковим для Пекіна", – пишуть Пойта та Іщик.

При цьому вони попереджають, що наразі невідомо, наскільки ця точка зору поширена в китайських експертних та урядових колах.

Але, зважаючи на те, що Хуан Цзін має значний досвід з досліджень китайсько-американських відносин, – його думка може відображати дискусії, які ведуться в уряді та експертному середовищі Китаю, вважають українські експерти.

Враховуючи це, як зазначають автори колонки, українські експерти мають взяти до уваги таку думку під час аналізу логіки та дій Пекіна щодо російсько-української війни та можливості залучення Китаю до української формули миру і переговорного процесу.

Формування американо-російського союзу проти Китаю Хуан Цзін називає сценарієм "Ніксон 2.0", роблячи аналогію з візитом американського президента Річарда Ніксона до Китаю в 1972 році. Внаслідок цього США нормалізували відносини з КНР, змогли вбити клин між Китаєм та СРСР та отримали значні переваги для перемоги в холодній війні проти Радянського Союзу.

Політолог вважає, що за президентства Дональда Трампа можуть з’явитися умови для переговорів між Росією і Україною про перемир'я, внаслідок чого стратегічне оточення Китаю погіршиться, оскільки США почнуть зближення з Росією та навіть розпочнуть "глобальний стратегічний розворот".

"Іншим важливим моментом є те, що автор значно зменшує суб’єктність України", – аналізують автори колонки.

На їхню думку, Україна має зробити наступні висновки зі статті китайського професора:

Безвідносно до реалістичності описаного сценарію, логіка мислення китайських інтелектуальних кіл є вартою вивчення та аналізу, оскільки може допомогти зрозуміти справжні, а не декларовані наміри Китаю та спрогнозувати його подальші дії. Навіть якщо наразі сценарій "Ніксон 2.0" виглядає складним для реалізації, його теоретичні обговорення можуть посилити сприйняття керівництвом Китаю, що мир в Україні несе потенційні ризики для його інтересів.

Більше аналізу і висновків – в колонці Юрія Пойти та Тетяни Іщик Залежність від Трампа: чому Китай не зацікавлений у завершенні війни в Україні.