Как возможная победа Трампа влияет на планы Китая в отношении Украины

В ситуации, когда официальные заявления китайского правительства имеют очень мало конкретики и часто содержат только идеологические штампы, важным источником для исследования политики Пекина являются работы ведущих китайских ученых.

Именно поэтому стоит обратить внимание на свежую статью профессора Шанхайского университета иностранных языков Хуан Цзина (黄靖), который исследовал последствия для Китая повторного избрания президентом США Дональда Трампа.

О том, какие выводы из статьи Цзина может взять на вооружение Украина, читайте в колонке приглашенного научного сотрудника Тайваньского института исследований национальной обороны и безопасности Юрия Пойты и стажера New Geopolitics Research Network Татьяны Ищик Зависимость от Трампа: почему Китай не заинтересован в завершении войны в Украине. Далее – краткое ее изложение.

Как считают авторы колонки, ключевой тезис работы этого китайского профессора заключается в том, что возможное соглашение между США и Россией по Украине, которое стремится достичь Дональд Трамп, может привести к улучшению американо-российских отношений, и в конце концов, создаст предпосылки для формирования альянса США и России против Китая.

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"Поэтому, поскольку это может принести Китаю серьезные риски, урегулирование войны может быть рискованным для Пекина", – пишут Пойта и Ищик.

При этом они предупреждают, что пока неизвестно, насколько эта точка зрения распространена в китайских экспертных и правительственных кругах.

Но, учитывая то, что Хуан Цзин имеет значительный опыт по исследованиям китайско-американских отношений, – его мнение может отражать дискуссии, которые ведутся в правительстве и экспертной среде Китая, считают украинские эксперты.

Учитывая это, как отмечают авторы колонки, украинские эксперты должны принять во внимание такое мнение при анализе логики и действий Пекина относительно российско-украинской войны и возможности привлечения Китая к украинской формуле мира и переговорному процессу.

Формирование американо-российского союза против Китая Хуан Цзин называет сценарием "Никсон 2.0", проводя аналогию с визитом американского президента Ричарда Никсона в Китай в 1972 году. В результате США нормализовали отношения с КНР, смогли вбить клин между Китаем и СССР и получили значительные преимущества для победы в холодной войне против Советского Союза.

Политолог считает, что при президентстве Дональда Трампа могут появиться условия для переговоров между Россией и Украиной о перемирии, в результате чего стратегическое окружение Китая ухудшится, поскольку США начнут сближение с Россией и даже начнут "глобальный стратегический разворот".

"Другим важным моментом является то, что автор значительно уменьшает субъектность Украины", – анализируют авторы колонки.

По их мнению, Украина должна сделать следующие выводы из статьи китайского профессора:

Безотносительно к реалистичности описанного сценария, логика мышления китайских интеллектуальных кругов стоит изучения и анализа, поскольку может помочь понять настоящие, а не декларируемые намерения Китая и спрогнозировать его дальнейшие действия. Даже если сейчас сценарий "Никсон 2.0" выглядит сложным для реализации, его теоретические обсуждения могут усилить восприятие руководством Китая, что мир в Украине несет потенциальные риски для его интересов.

Больше анализа и выводов – в колонке Юрия Пойты и Татьяны Ищик Зависимость от Трампа: почему Китай не заинтересован в завершении войны в Украине.