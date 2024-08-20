У Фінляндії виник скандал з відпусткою прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо прокоментував свою відпустку, через яку його критикували останні тижні.

Заяву фінського прем’єра наводить Yle, повідомляє "Європейська правда".

Відпустка Орпо припала на саміт Європейської політичної спільноти у липні. На зустрічі Фінляндію представляв президент Александер Стубб, хоча зазвичай країну представляє прем'єр-міністр.

Депутати з опозиції заявили, що ця ситуація "суперечить духу Конституції". До того ж канцелярія прем’єра приховала інформацію про відпустку Орпо.

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У першому календарі відпусток, затвердженому 23 травня, в Орпо відпустка була з 6 до 17 липня, а також 19-31 липня, але 18 липня – день саміту Європейської політичної спільноти – у фінського прем’єра був робочим.

"Причина, через яку це не повідомлялось публічно спочатку, полягала в тому, що уряд дотримується практики, згідно з якою всі повідомлення, пов'язані з відпусткою людей, не є публічними", – сказав Орпо.

За словами Орпо, він проконсультувався з посадовцями, і стало зрозуміло, що президент може замінити прем'єр-міністра.

"Це була зустріч із зовнішньої політики і політики безпеки, тому цілком природно, що президент Республіки повинен бути присутнім на ній. Я не бачу жодних проблем із компетенцією", – сказав він.

Прем’єр додав, що це був винятковий випадок і що він продовжить відвідувати такі зустрічі.

Стубб також заміняв Орпо на зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Я ставлю свою сім'ю на перше місце. Таким чином ми змогли відпочити з сім'єю в цей період, який до того ж збігся з днем народження моєї коханої дружини", – додав Орпо.

Нещодавно литовська опозиція заявила про наміри викликати міністра закордонних справ і лідера християнських демократів Габріелюса Ландсбергіса через інформацію про придбану ним у Греції віллу.

У литовській опозиції стверджують, що сім’я Ландсбергіса "готувалась до втечі з Литви", оскільки придбала віллу якраз перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Вона зажадала свідчень голови МЗС у Сеймі щодо обставин купівлі, чому він не повідомив про неї публічно і чи отримав вигоду від влади Греції як посадова особа.

У відповідь Ландсбергіс заявив, що спекуляції про те, чому його сім'я придбала нерухомість на грецькому острові, не мають нічого спільного з реальністю.