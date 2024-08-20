В Финляндии возник скандал с отпуском премьер-министра

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прокомментировал свой отпуск, из-за которого его критиковали последние недели.

Заявление финского премьера приводит Yle, сообщает "Европейская правда".

Отпуск Орпо пришелся на саммит Европейского политического сообщества в июле. На встрече Финляндию представлял президент Александер Стубб, хотя обычно страну представляет премьер-министр.

Депутаты из оппозиции заявили, что эта ситуация "противоречит духу Конституции". К тому же канцелярия премьера скрыла информацию об отпуске Орпо.

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В первом календаре отпусков, утвержденном 23 мая, у Орпо отпуск был с 6 по 17 июля, а также 19-31 июля, но 18 июля – день саммита Европейского политического сообщества – у финского премьера был рабочим.

"Причина, по которой это не сообщалось публично сначала, заключалась в том, что правительство придерживается практики, согласно которой все сообщения, связанные с отпуском людей, не являются публичными", – сказал Орпо.

По словам Орпо, он проконсультировался с чиновниками, и стало понятно, что президент может заменить премьер-министра.

"Это была встреча по внешней политике и политике безопасности, поэтому вполне естественно, что президент Республики должен присутствовать на ней. Я не вижу никаких проблем с компетенцией", – сказал он.

Премьер добавил, что это был исключительный случай и что он продолжит посещать такие встречи.

Стубб также заменял Орпо на встрече с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Я ставлю свою семью на первое место. Таким образом мы смогли отдохнуть с семьей в этот период, который к тому же совпал с днем рождения моей любимой жены", – добавил Орпо.

Недавно литовская оппозиция заявила о намерениях вызвать министра иностранных дел и лидера христианских демократов Габриэлюса Ландсбергиса из-за информации о приобретенной им в Греции вилле.

В литовской оппозиции утверждают, что семья Ландсбергиса "готовилась к бегству из Литвы", поскольку приобрела виллу как раз перед полномасштабным вторжением России в Украину. Она потребовала показаний главы МИД в Сейме относительно обстоятельств покупки, почему он не сообщил о ней публично и получил ли выгоду от властей Греции как должностное лицо.

В ответ Ландсбергис заявил, что спекуляции о том, почему его семья приобрела недвижимость на греческом острове, не имеют ничего общего с реальностью.