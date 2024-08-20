Кулеба обговорив з головою МЗС Нідерландів F-16 та "формулу миру"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у вівторок, 20 серпня, провів телефонну розмову з очільником зовнішньополітичного відомства Нідерландів Каспаром Вельдкампом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у X (Twitter).

За словами голови українського МЗС, із нідерландським візаві він обговорив "розвиток програми F-16, а також зусилля, скеровані на забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони".

Також міністри скоординували подальші кроки для розширення підтримки української "формули миру".

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"Україна залишається зосередженою на відновленні справедливого і тривалого миру. Я вдячний Нідерландам за підтримку", – додав Кулеба.

Як відомо, Нідерланди разом із Данією очолюють "коаліцію винищувачів", яка вже передала Україні перші винищувачі F-16.

Новий нідерландський уряд, сформований після дострокових виборів наприкінці минулого року, вже підтвердив подальшу підтримку Києва, зокрема військову.