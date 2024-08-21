Прикордонне агентство ЄС закупить обладнання на 400 млн євро для контролю за міграцією

Прикордонне агентство ЄС Frontex оголосило тендер на закупівлю обладнання, в тому числі безпілотних літальних апаратів та інших технологій спостереження на тлі закликів країн-членів посилити охорону зовнішніх кордонів від нелегальної міграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У травневих і червневих листах до Єврокомісії держави-члени закликали виконавчу владу ЄС активізувати зусилля з протидії нелегальній міграції.

У своїй промові в Європарламенті перед переобранням на посаду президентки Єврокомісії в липні Урсула фон дер Ляєн оголосила про свій план потроїти штат Frontex і призначити комісара з питань Середземномор'я для боротьби з міграцією.

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Крім того, цього літа Frontex оголосило низку тендерів, спрямованих на посилення потенціалу агентства вздовж зовнішніх кордонів ЄС.

Зокрема, були оголошені тендери на закупівлю безпілотників і супутніх послуг для морського спостереження вартістю 184 млн євро, обладнання для спостереження, в тому числі окулярів нічного бачення вартістю 19 млн євро, послуг в галузі інформаційно-комунікаційних технологій вартістю 186,5 млн євро, а також пілотний проєкт з використання безпілотників на сухопутних кордонах вартістю 3 млн євро для проведення спільних операцій з Болгарією.

Загальна сума становить трохи менше 400 мільйонів євро.

Тендери, проведені цього літа, свідчать про розширення можливостей безпілотників Frontex з метою широкомасштабного і послідовного розгортання безпілотників для спостереження за кордонами.

Раніше 15 держав-членів Європейського Союзу на чолі з Данією спільно закликали Європейську комісію сприяти схемі, за якої нелегальних мігрантів відправляють у треті країни, аби вирішити міграційну кризу.

У травні у ЄС була остаточно ухвалена міграційна реформа, яка повністю набуде чинності через два роки.