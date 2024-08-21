Харрис приняла номинацию от Демпартии на пост президента США

Вице-президент США Камала Харрис во вторник символически приняла номинацию от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил телеканал CNN.

Харрис обратилась к Национальному съезду Демпартии в Чикаго из штата Висконсин, после того, как делегаты партии провели торжественное поименное голосование.

"Для нас большая честь быть вашими номинантами. Это кампания, в которой участвуют люди, и вместе мы проложим новый путь вперед", – сказала она.

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Харрис и ее соратник, губернатор штата Миннесота Тим Уолз, во вторник вечером проводили предвыборный митинг в Милуоки, в то время как в Чикаго проходил съезд демократов. Видеозапись их выступлений была воспроизведена для делегатов на чикагской арене.

Вице-президент Харрис фактически стала кандидатом на пост президента от партии в начале этого месяца, получив большинство голосов во время виртуального поименного голосования.

Харрис произнесет свою речь в Чикаго в четверг, в последний день съезда Демпартии.

Предвыборная кампания Харрис собрала около 500 миллионов долларов с тех пор, как она вступила в президентскую гонку.

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