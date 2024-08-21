МЗС домовився з "Укрпоштою" про доставку документів до закордонних місій України

Міністерство закордонних справ та "Укрпошта" в середу, 21 серпня, підписали меморандум про співпрацю, який передбачає залучення поштового оператора до доставки документів до закордонних дипломатичних установ України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба МЗС.

Меморандум, який підписали державний секретар МЗС Олександр Баньков та генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передбачає участь українського поштового оператора у відправленні документів до дипмісій за кордоном.

Передбачається, що українці за кордоном зможуть скористатись послугами "Укрпошти" для доставки документів – передусім закордонних паспортів.

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"Після того, як паспорт буде виготовлено на території України, "Укрпошта" забезпечить його швидку доставку на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли паспорт, для його подальшої видачі заявнику", – пояснюють у МЗС.

Сплатити доставку можна буде в особистому кабінеті на сайті "Укрпошти" за допомогою електронної марки з QR-кодом.

Вартість відправлення в будь-яку країну світу складатиме всього 6 доларів та 10 грн ПДВ, що "в рази дешевше в порівнянні з комерційними сервісами", йдеться в пресрелізі.

Послуга має запрацювати вже у вересні.

Раніше МЗС анонсувало, що планує протестувати в закритому режимі консульську інформаційно-комунікаційну систему, яка в майбутньому скоротить час надання консульських послуг українцям за кордоном.

Крім того, Міністерство з травня використовує цифрову особу, створену штучним інтелектом, для коментарів консульської інформації для ЗМІ.