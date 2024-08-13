В МЗС розповіли про прогрес у цифровізації консульських послуг

Міністерство закордонних справ планує скоро протестувати в закритому режимі консульську інформаційно-комунікаційну систему, яка в майбутньому скоротить час надання консульських послуг українцям за кордоном.

Про це на брифінгу у вівторок, 13 серпня, розповів речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".

За словами Тихого, МЗС працює над модернізацією консульської інформаційно-комунікаційної системи "і вже впевнено наближається до початку її закритого тестування".

"Ми очікуємо, що реалізація цього проєкту дозволить істотно підвищити доступність та якість сервісів МЗС. Консульські послуги будуть максимально автоматизовані, що відчутно знизить навантаження на консульських працівників та посилить їхню ефективність", – пояснив він.

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Речник зовнішньополітичного відомства стверджує, що запуск системи вже на початковому етапі дозволить скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80%.

"Ми також працюємо разом з Міністерством цифрової трансформації над тим, щоб інтегрувати до нової системи вже звичний для багатьох українців і зручний шеринг документів з Дії", – додав він.

Нагадаємо, в липні перелік посольств і консульств України, які надають послуги з використанням Державного реєстру актів цивільного стану громадян, збільшився майже вдвічі та охопив 15 країн Європи.