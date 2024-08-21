МИД договорился с "Укрпочтой" о доставке документов в зарубежные миссии Украины

Министерство иностранных дел и "Укрпочта" в среду, 21 августа, подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает привлечение почтового оператора к доставке документов в зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба МИД.

Меморандум, который подписали государственный секретарь МИД Александр Баньков и генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, предусматривает участие украинского почтового оператора в отправках документов в дипмиссии за рубежом.

Предполагается, что украинцы за рубежом смогут воспользоваться услугами "Укрпочты" для доставки документов – прежде всего загранпаспортов.

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"После того, как паспорт будет изготовлен на территории Украины, "Укрпочта" обеспечит его быструю доставку в адрес зарубежного дипломатического учреждения Украины в стране, где заказывали паспорт, для его дальнейшей выдачи заявителю", – объясняют в МИД.

Оплатить доставку можно будет в личном кабинете на сайте "Укрпочты" с помощью электронной марки с QR-кодом.

Стоимость отправления в любую страну мира составит всего 6 долларов и 10 грн НДС, что "в разы дешевле по сравнению с коммерческими сервисами", говорится в пресс-релизе.

Услуга должна заработать уже в сентябре.

Ранее МИД анонсировало, что планирует протестировать в закрытом режиме консульскую информационно-коммуникационную систему, которая в будущем сократит время предоставления консульских услуг украинцам за рубежом.

Кроме того, Министерство с мая использует цифровое лицо, созданное искусственным интеллектом, для комментариев консульской информации для СМИ.