Посольство Білорусі у Єревані закидали яйцями, Мінськ викликав очільника дипмісії Вірменії

Посольство Білорусі у Єревані закидали помідорами і яйцями, тимчасового повіреного у справах Вірменії у зв’язку з цим викликали до МЗС Білорусі.

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Акцію під посольством Білорусі влаштували представники партію "За Республіку" у зв’язку із фразою самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка про те, що вірмени "не потрібні нікому крім нас" у контексті, що Вірменія здійснила розворот на Захід, проте європейські держави насправді не зацікавлені будувати партнерство із Вірменією.

Following the offensive statements made by #Belarus 🇧🇾 president Lukashenko, a protest was held in front of the Belarusian Embassy in #Armenia/#Yerevan 🇦🇲. Protesters threw eggs at the embassy building. https://t.co/HMj2yccxP1 pic.twitter.com/UoXgUfrrzH

