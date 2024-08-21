Посольство Білорусі у Єревані закидали яйцями, Мінськ викликав очільника дипмісії Вірменії

Посольство Білорусі у Єревані закидали помідорами і яйцями, тимчасового повіреного у справах Вірменії у зв’язку з цим викликали до МЗС Білорусі.

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Акцію під посольством Білорусі влаштували представники партію "За Республіку" у зв’язку із фразою самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка про те, що вірмени "не потрібні нікому крім нас" у контексті, що Вірменія здійснила розворот на Захід, проте європейські держави насправді не зацікавлені будувати партнерство із Вірменією.

Following the offensive statements made by #Belarus 🇧🇾 president Lukashenko, a protest was held in front of the Belarusian Embassy in #Armenia/#Yerevan 🇦🇲. Protesters threw eggs at the embassy building. https://t.co/HMj2yccxP1 pic.twitter.com/UoXgUfrrzH Реклама: August 21, 2024

Активісти прийшли з гаслом "Геть з Вірменії" та закидали будівлю яйцями, помідорами і картоплею.

Фото: "Радіо Азатутюн" ("Радіо Свобода")

Лідер партії Арман Бабаянян закликав оголосити усіх співробітників білоруського посольства персонами нон грата і дати їм 72 години на те, щоб виїхати з Вірменії.

На акції також висловили впевненість у тому, що Лукашенко зробив такі образливі заяви за вказівкою Кремля.

Офіційний Мінськ після цього викликав на розмову тимчасового повіреного у справах Вірменії в Білорусі, йому висловили обурення у зв’язку з тим, що правоохоронці не захистили будівлю дипломатичної місії.

Офіційний Єреван перед цим ніяк не відреагував на слова Александра Лукашенка.

Як відомо, відносини між Білоруссю та Вірменією напружені вже тривалий час та додатково загострилися останніми місяцями, зокрема після згадки Лукашенка, що він знав про наміри Азербайджайну почати війну проти Вірменії і схвалював їх.

Згодом Нікол Пашинян заявив, що ні він, ні жоден інший офіційний представник Вірменії ніколи не відвідає Білорусь, поки керівником цієї країни є Лукашенко.

Обидві країни відкликали своїх послів для консультацій.