Посольство Беларуси в Ереване забросали яйцами, Минск вызвал главу дипмиссии Армении

Посольство Беларуси в Ереване забросали помидорами и яйцами, временного поверенного в делах Армении в связи с этим вызвали в МИД Беларуси.

Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Акцию под посольством Беларуси устроили представители партии "За Республику" в связи с фразой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что армяне "не нужны никому кроме нас" в контексте, что Армения начала разворот на Запад, однако европейские государства на самом деле не заинтересованы строить партнерство с Арменией.

Following the offensive statements made by #Belarus 🇧🇾 president Lukashenko, a protest was held in front of the Belarusian Embassy in #Armenia/#Yerevan 🇦🇲. Protesters threw eggs at the embassy building. https://t.co/HMj2yccxP1 pic.twitter.com/UoXgUfrrzH

