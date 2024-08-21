Посольство Беларуси в Ереване забросали яйцами, Минск вызвал главу дипмиссии Армении

Посольство Беларуси в Ереване забросали помидорами и яйцами, временного поверенного в делах Армении в связи с этим вызвали в МИД Беларуси.

Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Акцию под посольством Беларуси устроили представители партии "За Республику" в связи с фразой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что армяне "не нужны никому кроме нас" в контексте, что Армения начала разворот на Запад, однако европейские государства на самом деле не заинтересованы строить партнерство с Арменией.

Following the offensive statements made by #Belarus 🇧🇾 president Lukashenko, a protest was held in front of the Belarusian Embassy in #Armenia/#Yerevan 🇦🇲. Protesters threw eggs at the embassy building. https://t.co/HMj2yccxP1 pic.twitter.com/UoXgUfrrzH Реклама: August 21, 2024

Активисты пришли с лозунгом "Прочь из Армении" и забросали здание яйцами, помидорами и картофелем.

Фото: "Радио Азатутюн" ("Радио Свобода")

Лидер партии Арман Бабаянян призвал объявить всех сотрудников белорусского посольства персонами нон грата и дать им 72 часа на то, чтобы уехать из Армении.

На акции также выразили уверенность в том, что Лукашенко сделал такие оскорбительные заявления по указанию Кремля.

Официальный Минск после этого вызвал на разговор временного поверенного в делах Армении в Беларуси, ему выразили возмущение в связи с тем, что правоохранители не защитили здание дипломатической миссии.

Официальный Ереван перед этим никак не отреагировал на слова Александра Лукашенко.

Как известно, отношения между Беларусью и Арменией напряженные уже длительное время и дополнительно обострились в последние месяцы, в частности после упоминания Лукашенко, что он знал о намерениях Азербайджана начать войну против Армении и одобрял их.

Впоследствии Никол Пашинян заявил, что ни он, ни один другой официальный представитель Армении никогда не посетит Беларусь, пока руководителем этой страны является Лукашенко.

Обе страны отозвали своих послов для консультаций.