Шольц: Операція ЗСУ на Курщині "дуже обмежена" в просторі й часі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Молдови в середу, 21 серпня, прокоментував наступ Збройних Сил України в Курській області Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Німецький канцлер вважає, що наступ ЗСУ на Курщині – "дуже обмежена в просторі та часі операція". Він уточнив, що не знає цього напевне, але "наразі це неможливо прокоментувати".

На думку Шольца, українські війська навряд чи надовго залишаться на території Росії після їхнього наступу в Курській області.

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Він підкреслив, що Україна готувала операцію "дуже таємно і без зворотного зв'язку" зі своїми західними партнерами.

Водночас канцлер Німеччини залишив без відповіді питання про те, як він ставиться до використання в операції німецької техніки.

Німецький уряд досі обережно коментував дії ЗСУ на території Росії, але на заперечував проти використання переданої Берліном зброї.

У Бундесвері раніше відзначили успіхи української операції в Курській області, хоча й вказали на ризики, які вона за собою тягне.