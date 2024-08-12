У німецькому уряді заявили про обережне ставлення до наступу на Курщині

Уряд Німеччини з обережністю ставиться до наступу української армії в Курській області.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

За словами заступника речника уряду Вольфганга Бюхнера, операція є "очевидно, дуже секретною і не має зворотного зв'язку".

"Поки що все виглядає як просторово обмежена операція, тому було б нерозумно робити публічну заяву на цій підставі", – сказав він.

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Уряд Німеччини перебуває в тісному контакті з усіма партнерами, в тому числі з урядом у Києві.

На запитання, чи використовує Україна в операції зброю, надану Німеччиною, речник Міністерства оборони заявив, що Україна запевнила, що використовуватиме зброю в рамках міжнародного права.

Нагадаємо, глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер вважає, що наступ українських військ на російські окупаційні війська під Курськом проходить краще, ніж можна було очікувати.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Німеччини, коментуючи події в Курській області Росії, стверджує, що Україна має право на самозахист і не лише на своїй території.